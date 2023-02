La moda riparte e rilancia. Gli imprenditori del comparto sono pronti a partecipare alle prossime fiere rincuorati dai dati sull’export elaborati dall’Ufficio Studi di Confartigianato. Gli appuntamenti con la Fashion Week milanese (dove saranno tra l’altro presenti a Micam, Mipel, The One e White) e il ritorno in Russia all’Obuv di Mosca, costituiscono occasioni per consolidare la ripresa post pandemia. Si parte con fiducia. Nei primi nove mesi del 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021, le esportazioni dei settori a maggiore concentrazione di micro e piccole imprese – alimentare, moda, legno, mobili, metalli, stampa e altre manifatture – sono aumentate del 23,5% a Macerata (pari a 162 milioni di euro in più), 24,5% ad Ascoli (+ 76,9 milioni) e a Fermo del 37,9% (pari a 201,6 milioni). In questo contesto quello della moda è uno dei settori a maggior traino: al terzo trimestre 2022 registra crescite significative in tutte e tre le province di riferimento: Macerata, +29,3% (pari a 119 milioni di euro in più); Ascoli, +32,2% (pari a 60,1 milioni in più); Fermo, +39,7% (pari a 196,5 milioni milioni in più). La crescita del comparto riguarda tutti i principali mercati ad eccezione della Russia (-18,9%). La Cina (+120,5%) è il mercato maggiormente in espansione con una crescita doppia rispetto a Stati Uniti (+54,5%) e Regno Unito (+53,6%). Crescite inferiori, ma sostenute, per Germania e Francia, i primi due mercati per quota del comparto, rispettivamente +23,4% e + 23,9%. "L’imminente tour fieristico viene anticipato da segnali davvero interessanti", afferma Moira Amaranti, presidente nazionale della Calzatura di Confartigianato Imprese. "Gli imprenditori, così come i clienti, vogliono rimettersi in gioco quanto prima. Ma, soprattutto, c’è una gran voglia di tornare a lavorare ’in un certo modo’, seguendo quella stagionalità stravolta prima da anni di pandemia, e ora dalla crisi economica".

Franco Veroli