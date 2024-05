"Moda e ambiente. Slancio alle attività"

Il gruppo civico "Centro destra Sangiustese" ha scelto Elena Pompei, punto di riferimento dell’Udc locale, per provare a spezzare il sogno del terzo mandato del sindaco uscente Andrea Gentili.

Come procede la prima fase di campagna elettorale?

"Positivamente, siamo un gruppo coeso, eterogeneo e sono felice della squadra. La decisione di candidarmi è nata come conseguenza dell’impegno profuso durante i cinque anni di minoranza in consiglio comunale, in cui abbiamo svolto un’attività propositiva e dove mi sono formata trattando i principali temi cittadini. Su questa base abbiamo scritto il programma".

Cosa le ha lasciato l’esperienza all’opposizione?

"Sono anni che mi hanno arricchito e dato una maggiore consapevolezza riguardo alle criticità del paese. Tra le necessità, il dare slancio alle attività commerciali e imprenditoriali, problemi inoltre legati all’esigenza di un nuovo piano parcheggi per dare una risposta al centro abitato. Inoltre, la corretta manutenzione degli spazi pubblici, mi riferisco al centro e a Villa San Filippo, quasi abbandonata, senza dimenticare la sicurezza dei percorsi viari, da noi sempre attenzionata".

Temi centrali del suo programma?

"Abbiamo pensato a idee per valorizzare le attività economiche, svolgendo analisi territoriali e demografiche. Una proposta è l’istituzione di partnership e convenzioni con istituti universitari pubblici e privati, per un’alta formazione post diploma di giovani imprenditori e operatori nel settore moda e calzature, per dare nuova linfa al centro. In più riqualificare sotto l’aspetto ambientale e naturalistico Villa San Filippo come città parco, con percorsi ciclopedonali e alberature adeguate".

Cosa farebbe nei primi cento giorni da sindaco?

"Riprendere in mano il lavoro precedente, approfondire l’avanzamento dei lavori della casa di riposo e la progettazione del nuovo polo scolastico. Sicuramente lavorerò sull’istituto di alta formazione post diploma".