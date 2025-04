Moda e innovazione, convegno di Cna

Il comparto moda tra difficoltà e innovazione. Verterà su questo l’incontro promosso da Cna Macerata in programma stasera, dal titolo "La filiera della moda guarda avanti". All’appuntamento sono invitate tutte le imprese del comparto moda, calzaturieri, pellettieri, tessile e abbigliamento in quella che vuole essere "un’importante occasione di aggiornamento e confronto per il settore, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti e innovativi, insieme a nuove opportunità da cogliere in un momento di grande trasformazione e difficoltà per il comparto moda", spiegano da Cna.

Per l’occasione, ci sarà un focus sull’innovazione grazie al contributo di Sara Francia, esperta di Intelligenza Artificiale applicata alle imprese e fondatrice di Esserci Lab, che illustrerà le applicazioni della stessa Ai nel settore moda. Seguirà l’intervento di Paola Fava (nella foto), Responsabile dell’Ufficio Finanza Agevolata Area Marche Sud per Uni.Co., che presenterà le principali opportunità di finanziamento attualmente disponibili per le imprese, con un focus pratico sull’accesso ai bandi e alle risorse pubbliche.

L’incontro si svolgerà alle 18 nella sede civitanovese di Cna Macerata. Per maggiori informazioni e per partecipare è possibile contattare lo 0733-279528 oppure scrivere a comunicazione@mc.cna.it.