Moda sotto i riflettori. Una giornata in atelier

Prenderà avvio in tutta Italia domani e domenica l’iniziativa "Benvenuti in Atelier", un evento che celebra l’artigianato della moda di alta qualità. L’iniziativa, promossa da Cna Federmoda, offrirà al pubblico l’opportunità di immergersi nel mondo del Made in Italy, scoprendo il valore delle piccole imprese italiane. In provincia, l’appuntamento è nell’atelier di "Francesca Creazioni sposa" a Civitanova, dove sarà possibile ammirare i capolavori creati da Anna Maria Dichiara. "Gli appassionati della moda, i futuri sposi e tutti i curiosi di questo genere particolare di abiti – spiega l’imprenditrice artigiana – potranno vedere da vicino gli abiti creati per le cerimonie, con consulenze gratuite per le coppie in vista del grande giorno".

Con una serie di workshop, incontri con esperti, performance, visite guidate e aperitivi tematici, "Benvenuti in Atelier" intende esporre il talento di chi lavora dietro le quinte per garantire l’eccellenza nella moda italiana.

"Abbiamo aderito con entusiasmo alla proposta di Cna – aggiunge Anna Maria Dichiara - aprendo il nostro atelier dalle 10 alle 19 sabato con orario continuato, e dalle 15 alle 19 domenica". "Questa iniziativa è un’occasione per scoprire il patrimonio italiano dell’alta moda e assistere da vicino ai processi creativi – commenta Alessandro Migliore, responsabile Cna Federmoda Marche –. Un tributo doveroso all’artigianato tradizionale, che rimane spesso nascosto agli occhi del grande pubblico". La partecipazione agli eventi è gratuita e aperta a tutti, ma è richiesta la prenotazione. Per avere ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito di di Cna Macerata all’indirizzo www.mc.cna.it o chiamare il numero telefonico 0733.773262. L’appuntamento dunque è per il weekend in via Martiri di Belfiore 109 a Civitanova.