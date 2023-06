"Moda, valorizzare le realtà del territorio"

di Alessio Botticelli

Inaugurata la prima edizione di "Fly Marche", la kermesse che coniuga moda, artigianato ed enogastronomia marchigiane grazie alla collaborazione tra Regione, Atim (Agenzia Marche per il Turismo e l’Internazionalizzazione), Camera di Commercio delle Marche, Unione Montana Potenza Esino Musone, Comune di Castelraimondo, Marche Outdoor, Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo e Contram. "Quando si tratta di organizzare eventi di questa portata, Castelraimondo è sempre presente – ha affermato il sindaco Patrizio Leonelli nella conferenza di presentazione al Lanciano Forum –: grazie alla lungimiranza dell’ex sindaco Enzo Marinelli, il Comune ha acquistato questo capannone grazie al quale possiamo ospitare eventi del genere; speriamo di ritrovarci qui l’anno prossimo per la seconda edizione, e così via per tanti anni a venire", conclude Leonelli. "In stretta sinergia con la Regione abbiamo voluto organizzare quest’evento – ha spiegato il presidente dell’Unione Montana, Matteo Cicconi –: l’obiettivo è quello di fare sempre più rete tra i Comuni della nostra Unione per valorizzare le realtà artigianali del territorio, in special modo quelle inerenti il mondo della moda da cui potremmo raccogliere frutti importanti". Tale raccolta, come afferma Renzo Marinelli, passa necessariamente dalla formazione dei ragazzi: "Stiamo creando un centro di alta formazione proprio qui al Lanciano Forum – dichiara il consigliere regionale –-: stiamo realizzando gli alloggi per gli studenti, seguiranno aule di formazione e laboratori, questo per far sì che i nostri giovani possano creare qui quelle opportunità di lavoro che troppo spesso sono costretti a rincorrere in giro per il mondo". La giornata di venerdì ha visto l’apertura degli stand al Lanciano Forum e la formazione tenuta ai ragazzi dalle scuole di moda marchigiane a Borgo Lanciano; oggi, invece, giornata di sfilate con i ragazzi delle scuole di moda, il brand Frida Kiza e lo stilista Guillermo Mariotto con la casa di moda Gattinoni. "Il mio sogno è che i talenti marchigiani che in questo momento lavorano all’estero possano tornare nella propria casa e crearvi ricchezza – ha spiegato la stessa Frida Kiza –: bisogna inoltre formare i ragazzi già presenti, fargli conoscere i nostri territori e visitare le nostre aziende, insegnargli come vengono realizzati i nostri prodotti a km 0. Bisogna coltivare in essi l’orgoglio di essere marchigiani. Questo evento – conclude – servirà a far conoscere le Marche nel mondo, alla sfilata di sabato verranno molti americani a vedere le Marche per la prima volta".