"Moderno sarà lei!", una serata di riflessioni con Fusaro e Paragone

"Moderno sarà lei!" è il titolo dell’incontro, che verrà ospitato lunedì alle 21.15 nello Spazio Liberty di viale Bigioli a San Severino. L’evento culturale, ad ingresso gratuito, vedrà protagonisti il filosofo Diego Fusaro e il giornalista Gianluigi Paragone. Il sottotitolo dell’incontro recita "Critica alla globalizzazione". Fusaro, classe 1983, è un filosofo, scrittore, saggista ed opinionista italiano. Studioso della "filosofia della storia" e delle strutture della temporalità storica, ha curato l’edizione bilingue di diverse opere di Marx. Per Fusaro, contro lo spirito del tempo presente è irrinunciabile un’alleanza tra la Chiesa resistente al modernismo nichilista e le forze laiche anticapitalistiche che non intendono soggiacere al consumismo imperante. Gianluigi Paragone è un giornalista, conduttore tv e politico italiano leader di Italexit. Ha condotto molti programmi televisivi. Dopo una lunga esperienza come cronista alla "Prealpina" di Varese ha diretto "La Padania" ed è stato vice direttore di "Libero".