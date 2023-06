"Modifiche all’antenna a mia insaputa: sì ai controlli"

di Francesco Rossetti

"Ben vengano verifiche e controlli sull’impianto, siamo pronti a collaborare. Non voglio litigare con nessuno, ma neanche essere additato". Al Carlino parla Paolo Grandicelli, il proprietario dell’abitazione in via Piceno dove sorge l’antenna che un comitato di residenti vuole fermare. "L’impianto fu installato circa venti anni fa – spiega Grandicelli - quando la mia famiglia decise di dare in concessione una porzione del proprio tetto ad una compagnia. Meno di un mese fa la stessa azienda, proprietaria degli impianti, ha trovato un accordo con un’altra che ne ha installato uno proprio, apportando delle modifiche al traliccio. Preciso che si tratta di una decisione per le quale non siamo stati minimamente interpellati: l’abbiamo soltanto subìta". Ma ai vicini la cosa non é andata giù e così, a fine maggio, gli stessi hanno promosso un’assemblea pubblica per esprimere la propria contrarietà. Tutto ciò in un clima cittadino caldo anche per via della tortuosa vicenda di via Caracciolo e le pressioni delle opposizioni che in Consiglio comunale chiedono l’istituzione di un pianto antenne. E’ notizia di ieri che gli stessi abitanti di via Piceno e dintorni abbiano protocollato una comunicazione - firmata da tredici persone - al sindaco, all’assessore all’Urbanistica e ai dirigenti della Palazzina Tecnologica, in cui ufficializzano di "aver incaricato un tecnico di fiducia perché provveda, con l’accesso agli atti, a verificare la regolarità della documentazione presentata da un punto di vista sia tecnico che amministrativo dall’anno della sua prima collocazione". Ma non é tutto. Perché se da un lato prevale il timore "per il potenziamento delle onde elettromagnetiche emesse", dall’altro c’è la questione dei rumori, provocati dalle ventole degli stessi impianti: "Sono il primo a dire che bisogna verificare se sia tutto in regola con i decibel e che, se così non fosse, intervenire sarebbe doveroso – dice ancora Paolo Grandicelli –. Ho contattato l’Arpam per chiedere che si proceda in tal senso, mi hanno risposto che la richiesta deve arrivare dal Comune e così l’ho fatto subito presente a chi di dovere. Al momento sono in continuo contatto con l’assessore Belletti". Grandicelli rassicura che "nel 2026 scadrà il contratto, che si rinnova ogni sei anni, e la decisione é di rescinderlo: troppi fastidi, per poi avere in cambio che cosa? Non certamente le cifre da sogno che certi immaginano. Poi ricordo che le antenne sorgono un po’ ovunque in questo quartiere e alcune proprio vicino alle scuole. Il traliccio sul mio tetto non funga da capro espiatorio".