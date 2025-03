"Modo per scoprire il nostro territorio"

"Partecipare alle Giornate Fai come apprendisti ciceroni per noi giovani è un modo per conoscere meglio il territorio, il patrimonio artistico della nostra regione", dichiara Arua El Hiyani, al quarto anno dell’Ite Gentili di Macerata. Ha già partecipato alla precedente edizione guidando i visitatori a Palazzo Cortesi, nel capoluogo di provincia. "Non conoscevo Casina Bonafede a Monte San Giusto ed è stata una bella scoperta – aggiunge –. Dopo l’esperienza dell’anno scorso so come funziona e mi sento più "sciolta", ma resta l’emozione nello svelare questi tesori davanti agli adulti. Mi piace stare in mezzo alla gente, parlare in pubblico, viaggiare… vedremo dove mi porterà il futuro".