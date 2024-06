Moduli provvisori, arriva la proroga

Dopo la levata di scudi, gli allevatori terremotati possono tirare un sospiro di sollievo – almeno fino al prossimo 31 dicembre – sulla vicenda dei Mapre, moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali. Per ora non saranno tolti alle aziende zootecniche: il contratto di noleggio è stato prorogato per tutto il 2024 dopo l’intervento della Regione, su indicazione del commissario straordinario Guido Castelli. I due terzi dei 126 moduli sparsi nelle Marche si trovano nel Maceratese, in particolare tra i Comuni di Pieve Torina, Visso, Monte Cavallo, Ussita e Castelsantangelo.

Coldiretti aveva lanciato l’allarme per il mantenimento delle strutture a marzo. Ovvero quando la Regione aveva deciso che i Mapre, pensati per consentire agli allevatori di poter continuare a vivere vicino agli allevamenti dopo le scosse del 2016, avrebbero dovuto essere liberati entro il 7 giugno, cioè venerdì. Per gli occupanti era stato previsto un contributo per l’autonoma sistemazione nel Comune di residenza, ma la decisione aveva preoccupato comunque tutti gli addetti del settore. "È molto difficile trovare un alloggio nelle aree rurali e non avrebbe senso, per un allevatore, trasferirsi altrove, lontano dagli animali – spiega il presidente Coldiretti Macerata Francesco Fucili –. Il Cas li avrebbe costretti ad abbandonare le proprie attività, con un ulteriore spopolamento del territorio".

Adesso è arrivata la proroga fino a fine anno. "È già qualcosa – precisa Fucili –, ma non è del tutto risolutivo. Apprendiamo con favore l’impegno di approvare una norma ad hoc, che consenta di definire stabilmente la questione. Diventa importante inoltre stabilire la gestione del post-emergenza". "A nostro avviso tutte le strutture, che in molte realtà hanno rappresentato una miglioria rispetto a quelle precedenti, vanno mantenute dando la possibilità alle aziende di riscattarle in maniera definitiva", è la proposta di Maria Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti Marche.

Non c’è solo la questione dei Mapre, però, a preoccupare gli allevatori dell’alto Maceratese. Fucili infatti evidenzia altre criticità, a partire dalla mancanza di acqua. "Visto il clima mite di questa invernata – aggiunge il presidente maceratese –, l’acqua sarà di nuovo un problema. La Regione, su nostra richiesta, ha fatto un bando apposito per realizzare fontanili, sistemi di captazione e abbeveraggio per il bestiame con finanziamenti pubblici. Ma purtroppo l’adesione dei Comuni è stata scarsa". Il primo bando è andato deserto, e gli abbeveratoi sono sempre a a secco, dopo che le scosse hanno spostato le falde.

"Contiamo poi sempre più predazioni da lupo – segnala ancora il presidente di Coldiretti –, in tutta la provincia; sul monte San Vicino muoiono, in media, un vitello a settimana e diversi ovini. E nelle zone interne, come Sarnano, i cinghiali fanno razzia sui campi appena seminati".

Lucia Gentili