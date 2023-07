Mof: i poster dello scorso anno s’aggiudicano il Graphis Award

Nel pieno della seconda settimana della stagione, il Macerata Opera Festival incassa un altro riconoscimento. I poster dell’anno scorso, infatti, ideati dallo studio Venti caratteruzzi di Carlo Fiore, hanno vinto il "Graphis Silver Award", premio internazionale assegnato da oltre vent’anni alle migliori campagne di affissione di tutto il mondo da "Graphis", rivista di design fondata in Svizzera nel 1944 e con sede a New York dal 1986. I progetti vincitori sono raccolti nel volume "Graphis Poster Annual 2024" a seguito di una selezione internazionale effettuata da una giuria di designer che valuta annualmente circa 600 candidature. Lo studio Venti caratteruzzi (nome che riprende un’espressione di Galileo Galilei) conquista così per la dodicesima volta consecutiva uno dei riconoscimenti previsti da questa selezione mondiale. Per l’edizione dello scorso anno del Macerata Opera Festival, Venti caratteruzzi aveva realizzato una serie di poster che interpretavano il filo conduttore della programmazione artistica che legava teatro d’opera e cinema sottolineandone le potenzialità dialettiche: ciascun spettacolo era caratterizzato da un colore vivace e illustrato con immagini tratte da film e rielaborate graficamente per evocare la tematica dell’opera con un lettering scultoreo. Alcuni elementi del progetto 2022 sono rimasti alla base della declinazione 2023.