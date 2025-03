Mogliano, in funzione lo sportello digitale: un aiuto per Spid e Cie

A Mogliano scatta l’attivazione dello sportello digitale.

Nell’ufficio dei servizi sociali, nelle sede comunale di via Adriani, un facilitatore digitale sarà a disposizione per aiutare i cittadini ad attivare e utilizzare Spid e Cie (cioè il sistema di pubblica identità digitale e la carta di identità elettronica), effettuare pagamenti tramite bollettini PagoPa, accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione, migliorare le proprie competenze digitali. Il servizio sarà gestito da un operatore volontario del servizio civile digitale, nell’ambito del progetto "Marche digitali" promosso dal dipartimento per le politiche giovanili. Lo sportello sarà aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 12. Si tratta di un nuovo servizio attivato dal Comune, capitanato dal sindaco Fabrizio Luchetti, per aiutare i cittadini nell’uso delle tecnologie.