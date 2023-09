Mogliano in lutto per Claudia Crocetti: morta mamma di due figli

Mogliano (Macerata), 28 settembre 2023 - Mogliano in lacrime per la 46enne Claudia Crocetti, mamma di due figli. Se n’è andata all’alba, all’ospedale di Macerata, dopo una lunga malattia. Originaria di Corridonia e residente a Mogliano, lascia il marito (geometra) Fabio Piroschi, e i figli Nicolò e Jacopo. Il paese si stringe intorno alla famiglia, molto conosciuta e stimata, come lo era Claudia. Centinaia i messaggi di affetto per lei, donna solare, dal sorriso pieno di vita. Prima della malattia lavorava come ragioniera in uno studio commercialista.

“La morte di una donna e madre così giovane è sempre un dramma per il quale non ci sono davvero parole – ha detto nel dolore il sindaco Cecilia Cesetti, a nome dell’amministrazione e della comunità –. Ha lottato con dignità e con grande voglia di vivere, che esprimeva in tanti modi ma prima di tutto nell’amore per i suoi due figli. La notizia ha destato profondo cordoglio in paese. Ci stringiamo in un abbraccio ai familiari”. Il funerale (seguito dalle onoranze funebri Rossetti) si svolgerà domani, alle 15, nella chiesa di San Gregorio Magno muovendo dalla casa funeraria del cimitero di Mogliano.