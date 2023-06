Mogliano simbolo dell’artigianato

Mogliano ha vinto il premio "Piccolo Comune Amico", progetto realizzato dal Codacons per promuovere lo sviluppo dei paesi con meno di 5mila abitanti. Mogliano è risultato vincitore per le eccellenze nella sezione "artigianato" grazie ai suoi centri della lavorazione del vimine e del bambù. L’arte dell’intreccio ha caratterizzato le prime attività nel settore fin dai primi anni del Novecento, quando l’economia locale era ancora legata all’agricoltura. "Il made in Mogliano ora è sinonimo di prodotto artigianale di alta qualità con attenzione ai dettagli, ben rappresentato dalle aziende locali. L’arte dell’intreccio moglianese rappresenta un punto di riferimento nazionale e internazionale", spiega il Codacons. Il 12 luglio a Roma si terrà la premiazione; i Comuni vincitori saranno pubblicizzati attraverso campagne promozionali.