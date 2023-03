Moldavo rapinato del portafogli al distributore

I carabinieri stanno cercando di fare luce sulla rapina avvenuta sabato sera, al distributore Eni di via Pancalducci, vicino al cimitero. L’allarme è arrivato intorno alle 23.30 da alcuni passanti, che hanno visto due uomini aggredirne un terzo alla stazione di rifornimento. Subito sul posto è accorsa una pattuglia, ma all’arrivo dei militari c’era rimasto solo il rapinato, mentre gli altri due si erano già allontanati. L’uomo, un moldavo alquanto malconcio, è stato sentito dalla pattuglia e ha riferito che due connazionali, suoi conoscenti, erano piombati lì, lo avevano picchiato e gli avevano strappato dalle mani il portafogli, con dentro circa 1.500 euro. Ai carabinieri, il ferito non ha saputo dire i motivi di quella aggressione, che per lui sarebbe stata una completa sorpresa: tutto sarebbe stato scatenato dalla vista del contante in suo possesso, a quanto sembra. Il personale del 118 ha poi accompagnato il ferito al pronto soccorso, per le cure del caso: ha avuto una prognosi di 30 giorni per le numerose lesioni riportate nell’aggressione. Poco più tardi, i militari sono riusciti a individuare e rintracciare i due soggetti, che avrebbero aggredito e malmenato il connazionale. Per loro è arrivata la denuncia per rapina. Ma i carabinieri stanno cercando di chiarire bene i contorni della vicenda, che al momento presenta ancora aspetti di opacità. Le indagini sono in corso.