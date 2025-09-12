Molella e Dolcenera sul palco. Prende il via il Grappolo d’Oro

Saranno i due famosi deejay Molella e Angemi, insieme con la cantautrice Dolcenera, i grandi nomi che si esibiranno durante la 63esima edizione della festa del Grappolo d’Oro a Potenza Picena. La manifestazione, tappa storica del Grand Tour delle Marche di Tipicità, si aprirà oggi alle 18.30 con il vernissage previsto nell’auditorium Scarfiotti. Mentre la conclusione della festa ci sarà il 21 settembre, quando si terrà il Palio dei Rioni. Intanto, questo pomeriggio saranno David Romano e Sara Santacchi a dare il via ufficiale al Grappolo d’Oro con "Lo spettacolo del Borgo", che guiderà il pubblico in un viaggio alla scoperta delle tante attrattive turistiche della città, tra enogastronomia, esperienze e paesaggi da incorniciare.

Per diversi giorni il centro storico di Potenza Picena si trasformerà in un grande teatro a cielo aperto con locande, spettacoli, musica, artisti di strada, mostre fotografiche, mercatini, buon cibo e tanto vino. Ma tra le novità attese c’è pure la riapertura di piazza Matteotti, rimasta chiusa nella scorsa edizione per via dei lavori di ristrutturazione attuati nell’antico borgo di Montesanto. "La piazza sarà riaperta nel weekend – spiega Francesca Paoloni, presidentessa della Pro loco potentina che organizza il Grappolo d’Oro –. Proprio lì andrà in scena venerdì 19 bre alle 23.30 l’esibizione dello storico dj Molella, mentre sabato 20 sarà il turno del giovane dj Angemi, sempre alle 23.30. Quanto alla giornata conclusiva di domenica 21, ci sarà alle 18.30 il concerto al pianoforte della cantautrice Dolcenera. Quel giorno non mancherà la corsa delle botti, con la quale i vari quartieri in gara si contenderanno il Palio dei Rioni".

Ci sarà spazio anche per qualche novità. "Oggi si svolgerà la gara della pigiatura d’uva, con la quale sarà assegnato a ciascun quartiere un punteggio valido per la successiva corsa delle botti – aggiunge ancora la presidentessa Paoloni –. Purtroppo in questa edizione mancherà la sfilata dei carri allegorici, che non siamo riusciti a organizzare perché non c’è stato un ricambio generazionale tra i volontari che se ne occupavano. Ma ci siamo ripromessi di tornare con i carri allegorici già dal prossimo anno". Nel frattempo quest’anno ritorneranno le tanto attese cene rionali, con le rappresentanze di quartiere radunate tutte insieme in una grande e spettacolare cena.

Giorgio Giannaccini