Molestata per un debito, ma era un’omonima

Molestata, minacciata e disturbata telefonicamente da una società di recupero crediti. La vittima è una anziana di 83 anni, residente a San Severino. A denunciare il caso è Federconsumatori. La donna, totalmente estranea ai fatti che le vengono contestati, è stata ripetutamente contattata telefonicamente da una società di recupero crediti che reclama la somma di 540,89 euro.

Gli operatori, al telefono, avrebbero molestato e minacciato la donna ma poi, a seguito delle opportune verifiche, sarebbe emerso che il debito – peraltro prescritto – non riguarda lei, bensì una sua omonima residente a Chieti. L’anziana settempedana ha anche tentato di dimostrare e spiegare l’equivoco portando esempi concreti della confusione creata dall’omonimia: in passato infatti, la donna di Chiti avrebbe addirittura ritirato esami medici a suo nome, causando ulteriori disagi e confusione. Ma questo non è bastato agli operatori incaricati del recupero, che hanno proseguito con insistenza le telefonate, senza fornire documentazione dettagliata né spiegazioni puntuali.

Particolarmente grave è risultato il comportamento di una presunta legale collegata alla società di recupero crediti, che ha inviato messaggi minacciosi tramite applicazioni di messaggistica, ventilando querele in seguito a una chiamata involontaria partita per errore. "Questi gravi abusi - afferma Lorenzo Longo, di Federconsumatori Macerata - configurano potenzialmente pratiche commerciali scorrette e aggressive. Chiediamo che venga fatta luce su comportamenti sempre più diffusi da parte di alcuni operatori del recupero crediti, i quali agiscono al limite (e oltre) della legalità, approfittando della scarsa conoscenza dei cittadini in materia di prescrizione e diritti del consumatore. Il caso dell’anziana settempedana non è isolato: sempre più spesso il nostro sportello riceve segnalazioni da parte di cittadini ai quali vengono richieste somme risalenti anche a oltre 10 anni fa, spesso prescritte e mai sufficientemente documentate. Una tendenza preoccupante che rischia di minare la serenità di famiglie e persone del tutto estranee ai debiti contestati. Nel caso specifico, la comunicazione inviata alla cittadina, datata 3 luglio 2025, conteneva indicazioni generiche e non riportava il dettaglio delle singole fatture né il contratto originale che giustificasse la pretesa. Federconsumatori - aggiunge ancora Longo - ha quindi inviato formale contestazione e richiesta documentale, avvertendo che in mancanza di riscontro il credito sarà considerato inesistente e l’attività di recupero illegittima. Invitiamo poi tutti coloro che ricevono richieste di pagamento dubbie o non documentate a non cedere alla pressione e a rivolgersi ai nostri sportelli per assistenza".