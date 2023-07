Molestate in corso Cairoli Madre e figlia trovano riparo in un negozio: ubriaco nei guai

di Paola Pagnanelli

Ubriaco fradicio, un romeno di 47 anni aveva molestato due donne per strada costringendole a cercare riparo in un negozio. E dopo la denuncia, ora per lui è arrivato anche il divieto di mettere piede dalle parti dello Sferisterio. L’episodio era avvenuto martedì della settimana scorsa. In corso Cairoli l’uomo, che aveva esagerato con l’alcol, se l’era presa con due passanti, madre e figlia. Prima le aveva molestate, indirizzando loro frasi volgari e del tutto prive di senso. E poi quando loro avevano cercato di allontanarsi, le aveva inseguite. Le due, molto spaventate, si erano rifugiate in un negozio di piazza Nazario Sauro, il cui titolare aveva poi avvertito il numero unico di emergenza 112. Sul posto poco dopo era arrivata la Volante. Poco lontano da lì, gli agenti avevano individuato subito il romeno, un soggetto per altro già noto alle forze dell’ordine. Dato che il 47enne aveva fatto dei video con le due donne e i poliziotti, questi gli hanno chiesto per prima cosa di consegnare il cellulare, ma lui ha reagito in maniera aggressiva. Gli agenti dunque lo avevano denunciato per molestia e violenza privata nei confronti delle due malcapitate passanti, e per resistenza a pubblico ufficiale. Ma ora per lui è arrivata anche una misura di prevenzione. Infatti, in seguito all’attività istruttoria svolta dalla divisione polizia anticrimine, il questore di Macerata Luigi Silipo ha emesso nei suoi confronti un Dacur, un divieto di accesso e stazionamento nei pressi del locale pubblico di piazza Nazario Sauro, dove erano avvenuti i fatti, e di quelli vicini. Il divieto avrà la durata di un anno.