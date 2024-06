Molestie a una 14enne in un locale: condannato

Accusato di molestie ai danni di una quattordicenne ieri un pakistano di 36 anni è stato condannato a un anno e due mesi di reclusione, pena sospesa. La difesa: "Aspetteremo di leggere le motivazioni per valutare un eventuale appello. Riteniamo non ci sia stata violenza, il collegio ha comunque riconosciuto il fatto lieve". La parte civile: "Una sentenza equilibrata ma non è rapportabile alla gravità dei fatti commessi quel maledetto giorno". La vicenda finita ieri all’attenzione del collegio presieduto dal giudice Andrea Belli risale all’8 settembre del 2018 quando una ragazzina di 14 anni era entrata in un Kebab per acquistare un panino.

Per l’accusa, sostenuta ieri in aula dal pm Enrico Barbieri, il titolare si sarebbe avvicinato alla minore e avrebbe iniziato a molestarla: prima le avrebbe sfiorato il sedere, poi le avrebbe mostrato delle immagini pornografiche che aveva sul cellulare e quando la 14enne stava per andarsene le avrebbe preso una mano accarezzandola sotto il palmo e le avrebbe chiesto un bacio. La minore, spaventata, si era allontanata e una volta a casa aveva raccontato l’accaduto. Dopo la denuncia il pakistano, che attualmente non vive più a Recanati (è tornato nel suo Paese d’origine), è finito sotto processo con l’accusa di violenza sessuale. Ieri la discussione: il pm ha chiesto la condanna a due anni con il riconoscimento del fatto lieve, alla richiesta di condanna si è associato anche l’avvocato di parte civile Piergiorgio Moretti (nella foto), mentre la difesa, sostenuta dall’avvocato Ombretta Mariani, ha chiesto l’assoluzione evidenziando che non ci sarebbe stata l’intenzione di coartare la volontà della minore e che lo sfioramento del sedere sarebbe stato involontario.

All’esito della camera di consiglio il collegio ha condannato l’imputato a un anno e due mesi, pena sospesa, mentre il risarcimento dovrà essere quantificato in sede civile. "Aspetteremo di leggere le motivazioni per valutare un eventuale appello", ha commentato l’avvocato Mariani. Di sentenza "equilibrata ma non rapportabile alla gravità dei fatti avvenuti", ha parlato l’avvocato Moretti. "La sofferenza di questa ragazza – ha aggiunto il legale – non è ripagabile con alcuna sentenza di condanna. Peraltro il risarcimento richiesto (7.000 euro, ndr) è di una nobiltà assoluta perché sarebbe stato devoluto in parte allo Sportello donna e in parte alla Società operaia di mutuo soccorso di Recanati".