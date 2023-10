Molestie dal negoziante di kebab. La ragazza conferma le accuse

Ha confermato tutte le accuse la ragazzina che, a settembre del 2018, quando aveva solo 14 anni, avrebbe subito le molestie da parte del titolare del negozio di kebab di Recanati.

L’uomo ora è accusato di violenza sessuale, per le avances esplicite e non richieste indirizzate alla giovanissima. Rispondendo alle domande del pubblico ministero Enrico Riccioni, ieri in tribunale a Macerata, la ragazza ha riferito che l’uomo, un pakistano,

prima si era avvicinato

a lei e le aveva sfiorato il sedere, poi le aveva mostrato un filmato pornografico dal suo cellulare, infine le avrebbe fatto una carezza sulla mano chiedendole un bacio. Lei però, capito che le cose si stavano per mettere piuttosto male, se l’era filata di corsa lasciandolo lì. E appena arrivata a casa, decisamente provata dall’episodio, aveva detto ai genitori cosa le era

appena successo.

La famiglia si era subito rivolta ai carabinieri e così erano partite le indagini dei militari, che avevano ricostruito chi fosse al lavoro nel locale quella sera e avevano rintracciato possibili testimoni, per ricostruire i fatti. Alla fine, il pakistano era stato accusato di violenza sessuale.

Dopo aver sentito

la ragazza, i giudici hanno rinviato il processo ad aprile per sentire gli altri testimoni e capire come siano andate le cose quel pomeriggio.

L’imputato, difeso dall’avvocato Michele Moretti, ha sempre respinto ogni accusa, e ora potrà farlo anche in tribunale, per ribadire la sua innocenza. Anche lui potrà portare dei testimoni a sua difesa, per dimostrare l’infondatezza dell’accusa che gli è stata rivolta.

I familiari della ragazzina sono assistiti dall’avvocato Piergiorgio Moretti.