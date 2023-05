"Molestie e minacce alla ex". Arrestato 27enne

di Lucia Gentili

Messaggi continui, telefonate, pedinamenti, molestie e minacce. È finito agli arresti domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico, un ventisettenne dell’entroterra maceratese accusato di stalkerizzare l’ex compagna. I carabinieri della stazione di Camerino hanno tratto in arresto l’uomo, di origini albanesi ma residente appunto nel Maceratese, eseguendo l’ordinanza di arresti domiciliari e contestuale applicazione del braccialetto elettronico emessa dalla procura di Macerata. Il giovane, nel periodo tra il dicembre dell’anno scorso e l’aprile di quest’anno, avrebbe molestato e minacciato l’ex compagna, con cui aveva anche convissuto durante la relazione sentimentale. Da prima di Natale ad aprile inoltrato, per oltre quattro mesi, avrebbe esasperato l’ex fidanzata, provocando in lei uno stato di ansia, paura e disagio. La donna ha deciso quindi di sporgere denuncia in caserma per cercare di porre fine a questa situazione. Grazie all’applicazione del dispositivo elettronico, il ventisettenne non potrà avvicinarsi alla sua ex ad una distanza inferiore ai 200 metri e non potrà più contattarla in alcun modo. Nei quattro mesi precedenti, secondo le ricostruzioni, l’avrebbe seguita con pedinamenti e le avrebbe scritto continuamente, tormentandola. Continua l’impegno dell’Arma sul fronte della tutela delle vittime, sotto la direzione della procura, con l’obiettivo di rafforzare la tutela di coloro che subiscono reati, in particolare nell’ambito delle relazioni di convivenza e familiari.