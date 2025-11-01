Molestie sui bus, scatta il foglio di via

Molestatori sui bus Contram, scatta il foglio di via per due uomini.

Nei giorni scorsi su Facebook un post ha messo in allarme circa la presenza sui pullman di "due uomini di Passo di Treia, che cercano di molestare studenti minorenni e non". Nel messaggio venivano anche forniti dettagli sui due. Questo messaggio ha generato preoccupazione, in particolare tra i genitori di alunni che usufruiscono dei mezzi Contram per andare a scuola. L’azienda Contram Mobilità, con una nota ufficiale, ha chiarito di aver tempestivamente informato le autorità competenti. "Ribadiamo l’impegno dell’azienda a garantire la sicurezza dei passeggeri e la piena collaborazione con le forze dell’ordine. La tutela dei nostri utenti, in particolare dei più giovani, resta una priorità assoluta. Si tratta di un episodio avvenuto oltre un mese fa, i controllori sono già intervenuti e le autorità di pubblica sicurezza sono state avvertite da tempo". I due soggetti, 30 anni l’uno e 50 l’altro, residenti in provincia, erano stati fatti scendere dal mezzo in alcune circostanze ma, imperterriti, erano soliti infastidire con atteggiamento invadenti e aggressivi gli altri viaggiatori, rifiutandosi di dare le generalità ai controllori e creando situazioni di disagio.

Grazie alle immagini di videosorveglianza, i due sono stati identificati dai carabinieri. E ieri per loro il questore Luigi Mangino ha emesso il foglio di via dalla città di Macerata per un anno. Se torneranno, saranno denunciati.