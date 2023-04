Molti di Siamo Civitanova con FdI: obiettivo togliere potere a Troiani

Valanga di nuove iscrizioni a Fratelli d’Italia e vengono tutte dal mondo civico di Siamo Civitanova. Tutta gente con orientamento politico di destra e sono già 150 le nuove tessere. Una trasfusione di sangue fresco nel partito e, sul circolo territoriale civitanovese, una cosa che sposta gli attuali equilibri cittadini e che avrà ricadute anche sugli appuntamenti congressuali, con la carica dei 150 che appoggia la linea di Massimo Belvederesi, presidente provinciale del partito. Gli effetti di questo passaggio politico si faranno sicuramente sentire tra le mura di palazzo Sforza perché la truppa di nuovi tesserati chiede un cambiamento: portare al governo della città una destra che non si riconosce nell’alleanza con Vince Civitanova e con il suo leader Fausto Troiani, a cui, per i guai giudiziari, Siamo Civitanova dà battaglia con le due consigliere Silvia Squadroni e Lavinia Bianchi, che al momento non sono iscritte a FdI. Manovre nell’aria da tempo e che ha disvelato la presenza di Alice Pennesi e Andrea Doria, due elementi di punta di Siamo Civitanova, al convegno di Macerata organizzato da FdI sulla sanità. "Si alla competizione, no alla concorrenza e mai al pregiudizio" riferiscono alcuni dei nuovi iscritti. Tradotto: Fabrizio Ciarapica molli Vince Civitanova e quindi Troiani, presidente del consiglio, l’assessore Roberta Belletti e la presidente di Vince nonché responsabile della segreteria del sindaco, Claudia Giulietti. Ma, Ciarapica ha dimostrato più volte il suo legame con Troiani e in questa partita pesa pure l’alleanza, con il leader di Vince Civitanova, del duo Francesco Calderoni-Pierpaolo Borroni; il primo assessore, il secondo consigliere regionale di FdI che sta ragionando su quali bacini elettorali seminare a destra in modo da garantirsi appoggio e forza per la sua ricandidatura in Regione in modo da garantirsi appoggio e forza per la sua ricandidatura in Regione. E infatti da Borroni è guerra fredda verso i nuovi iscritti, per i quali la permanenza di Troiani è inaccettabile.

Lorena Cellini