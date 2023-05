"Moltiplicati corvi e gazze nei campi, gravi danni alle colture"

Va a raccogliere nell’orto i piselli e si accorge che tutto era sparito e a terra restavano solo baccelli vuoti. Ladri? Sì, gazze e corvi, che mai come in questi anni si sono moltiplicati fino all’inverosimile. A farne le spese sono gli orti, quelli di campagna e quelli delle periferie cittadine, ma anche uova di nidi o quelle di gallina sulle quali si fiondano audaci quando i pollai non sono riparati. Succede in contrada Asola-San Savino, ma anche in altre aree di campagna non si scherza. "Da qualche anno non si vedono né si sentono cantare fringuelli, cardellini, verzellini e verdoni – dice Angelo Marinelli, dell’associazione Caccia sviluppo e territorio, sezione civitanovese – ed è sempre più raro imbattersi in qualche pettirosso o in altri volatili. Corvi, gazze, piccioni, taccole e colombacci, che si sono moltiplicati negli anni, devastano i loro nidi e formando colonie aggressive, combinano danni rilevanti a orti e terreni coltivati in modo intensivo". Un fenomeno in espansione, a quanto sembra, tanto che sono gli stessi coltivatori, come dice Marinelli, a chiedere l’intervento dell’Ambito territoriale di caccia (Atc) provinciale per arginarlo, incombenza alla quale sono poi incaricati operatori di caccia specializzati. Una toppa, però, non di più, visto l’elevato numero dei volatili predatori. Altri nemici giurati di orti e ortaggi sono nutrie, nei luoghi solitamente più umidi, tassi e istrici. Lo scorso anno, a chiedere rimedi contro le nutrie che spazzolavano il frutto delle loro fatiche, sono stati gli ortocoltori urbani di zona stadio. Le nutrie popolavano (e lo fanno tuttora) l’area del trabocco e frequenti erano i loro raid tra insalate, sedani e fave fresche. "Colonie erano numerose in zona Asola – conclude Marinelli –, ma il loro numero si è ridotto pare dopo la scesa dei lupi". Gli operatori di Cst l’altro giorno hanno salvato una tartaruga di terra vagante nella zona non distante dal Chienti.

Giuliano Forani