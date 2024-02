Momento difficile per il settore moda: "Con i giusti aiuti possiamo farcela"

"Non possiamo certo nascondere le difficoltà che ci sono nel comparto moda, ma la determinazione delle nostre imprese ci farà superare anche questo delicato momento". Alla vigilia della Milano Fashion Week, l’evento più importante del settore moda che prenderà il via il 20 febbraio, Paolo Capponi, responsabile Export Confartigianato, e Silvia Marzetti, vicepresidente interprovinciale Confartigianato Calzature, sottolineano il clima di incertezza in cui si svolge questa fiera, a cui parteciperanno 3mila imprese italiane, con una delegazione consistente proveniente dalle province di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo che sarà presente al salone internazionale delle calzature. "Stiamo vivendo momenti non particolarmente positivi, questo è chiaro – affermano Capponi e Marzetti – ma il nostro plauso va alle imprese che, con determinazione e caparbietà, parteciperanno con energia a questi eventi internazionali, che comunque sono ancora fondamentali per incontrare buyer di qualità, e per dare alle aziende linfa di continuità produttiva. Siamo sicuri che le imprese presenti torneranno a casa con feedback interessanti". Quanto alle novità del Micam 2024, in programma da domani, ricordano come il tema della sostenibilità sarà argomento per attrarre ulteriormente l’interesse dei compratori, e che il futuro del settore sarà più roseo laddove si continuerà a favorire l’incontro one to one, per trasmettere quello che è il vero Made in Italy, fatto di emozioni, sensazioni, sogni e desideri. Per superare le difficoltà, però, secondo la Cgia servono misure e interventi che consentano alle imprese di "prendere respiro", a partire da un credito d’imposta anche per la realizzazione dei campionari, da valutare come prodotto d’innovazione stilistica e dell’ingegno e aumentare le risorse per potenziare la cassa integrazione artigiana. Sarebbe anche utile prevedere incentivi a fondo perduto per la realizzazione di collezioni ecosostenibili e una riduzione temporanea dell’Iva, per almeno due stagionalità, per i prodotti fashion non ricadenti nelle fasce "lusso". Inoltre, si potrebbe agevolare e premiare le imprese che ricollocano le fasi produttive in Italia, e sostenere con progetti mirati la presenza delle Pmi sui mercati internazionali. Infine, potrebbero essere previsti sgravi fiscali per le imprese impegnate nei processi di digitalizzazione, e commerce e marketing, intervento che faciliterebbe anche il ricambio generazionale.