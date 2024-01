Momento negativo per le ragazze del Matelica. Sorgentone: "Roseto stimolo per reagire"

La Halley Thunder è incappata, sabato sera, nella quarta sconfitta consecutiva, a conferma del brutto momento attraversato dal team per colpa di infortuni e malanni di stagione. Questa striscia negativa ha determinato uno scivolamento verso il centro classifica. Dopo 15 giornate ecco la situazione nel girone B: Roseto 28, Udine 26, Villafranca 22, Ponzano e Trieste 20, Matelica e Treviso 18, Bolzano 16, Ancona, Umbertide e Rovigo 10, Vicenza 6, Vigarano 4, Abano Terme 0 (hanno una gara in meno Ancona e Abano).

Sabato alle 19 sarà di scena al PalaChemiba di Cerreto nientemeno che la capolista Roseto: dunque un altro banco di prova difficile per le ragazze di coach Domenico Sorgentone, il quale dice: "Sono soddisfatto di come siamo cresciuti di intensità e di qualità nel match di Trieste. Le condizioni di Justina Kraujunaite, Benedetta Gramaccioni e Carolina Sanchez stanno ritornando alla normalità in quanto nelle ultime partite il loro stato di forma era piuttosto ridimensionato. Mi preoccupa invece la situazione di nervosismo che ha colpito e continua a colpire la squadra dall’infortunio di Debora Gonzalez. Ci attende ora la partita con la capolista Roseto, che rappresenta davvero un’occasione ghiotta: loro sono prime incontrastate, indubbiamente una squadra molto forte e dello stesso calibro di Udine. La definisco un’occasione ghiotta in quanto possiamo arrivare alla partita mentalmente sciolti perché conosciamo tutta la forza del roster di Roseto, ma allo stesso tempo potremmo riuscire a trovare una di quelle performance che ci hanno contraddistinto nel primo terzo di campionato. Dobbiamo essere consapevoli di questo e che quattro piccole cose nell’arco di una partita intera possono determinare un risultato".

Dunque, oltre ad attendersi il pubblico delle grandi occasioni, è lecito aspettarsi una Halley Thunder decisa a invertire la marcia e tornare al successo proprio contro il quintetto abruzzese. Vedremo anche se per l’occasione potrà essere riutilizzata, almeno in parte, il capitano Debora Gonzalez, ormai ai box da circa due mesi. Nel frattempo i tifosi matelicesi sono deliziati dalla classe dell’altra argentina del gruppo, Carolina Sanchez, che a Trieste ha strappato applausi con le sue giocate e i 22 punti messi a referto (miglior realizzatrice della sua squadra).

m. g.