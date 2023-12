Momix, due serate stratosferiche: la riapertura del Rossini è sold out

Momix al Rossini, un sold out. Grande successo per la doppia esibizione dei ballerini-illusionisti, con lo spettacolo proposto nell’ambito del format ‘Bentornato Teatro Rossini’ proposto mercoledì e giovedì per celebrare la riapertura della struttura al termine dei lavori di riqualificazione e rimozione dell’amianto dal tetto dell’edificio. La compagnia dei Momix, diretta da Moses Pendleton, ha dato il via ad una due giorni in cui ha proposto il nuovo spettacolo che ha fatto registrare il pienone, bissando quello di Dardust, primo ospite di ‘Bentornato Teatro Rossini’. I Momix hanno riempito la platea nei due giorni di programmazione del loro spettacolo, con un pubblico entusiasta delle sorprendenti coreografie. L’evento propri sto dai Momix è stato organizzato dal Comune di Civitanova, dall’Azienda Teatri di Civitanova e dall’Amat, con il contributo della Regione Marche e del Ministero della Cultura. ‘Bentornato Teatro Rossini’ è l’antipasto di una stagione teatrale che terrà accesi i riflettori in città fino ad aprile 2024, con un cartellone di prosa e altri spettacoli fuori abbonamento e che si chiuderà stasera con ospite Giancarlo Giannini.

L’attore che ha fatto la storia del cinema italiano sarà protagonista del Gran Galà conclusivo di riapertura del Rossini, con lo spettacolo ‘Poesia e Musica’ che lo vedrà interprete delle più belle poesie di Giacomo Leopardi, Pedro Salinas, William Shakespeare, Pablo Neruda, Giuseppe Ungaretti, da Cecco Angiolieri a Francesco Petrarca, da Dante Alighieri ad Alda Merini. La biglietteria resterà aperta oggi, dalle 10 alle 12 e dalle 18.40 alle 21.30, al Teatro Rossini. Per informazioni è possibile chiamare il numero di telefono 0733.812936 oppure biglietteria@teatridicivitanova.com. Biglietti acquistabili anche online su vivaticket.com e ciaotickets.com.