Mondial Due non fallita, ma gli operai si dimettono

di Giorgio Giannaccini

Nei giorni scorsi anche alcuni dipendenti della Mondial Due, e cioè il terzo stabilimento della Mondialsuole Group di Porto Recanati che a gennaio contava 30 operai, si sono dimessi per giusta causa. Finora si tratta dell’unico stabile che ancora non è stato dichiarato fallito, a differenza della Mondial Suole e della Mondial Plast. Tuttavia, a fine mese è prevista l’udienza al tribunale di Macerata, dove si dovranno sciogliere le riserve se aprire o no il procedimento di liquidazione giudiziale per la Mondial Due. Inutile dire che il presentimento generale è che pure in questo caso l’istanza di fallimento, presentata da alcuni creditori, sarà accolta. Per tale motivo dei lavoratori hanno già presentato le dimissioni, in modo da ricevere a breve la Naspi (l’indennità mensile di disoccupazione), visto che non sono state saldate a loro tre mensilità (dicembre, gennaio e febbraio). In caso di fallimento del terzo stabilimento, sembra che i sindacati Femca Cisl e Filctem Cgil siano intenzionati a richiedere la cassa integrazione straordinaria anche per i dipendenti della Mondial Due.

Ma prima bisognerà vedere, in attesa della decisione del tribunale, quanti lavoratori vorranno effettivamente dimettersi da lì. Infatti, qualora i dipendenti scendessero sotto i 15, per legge non sarebbe più possibile chiedere l’uso dell’ammortizzatore sociale per loro. Nel frattempo, si aspetta solo che la curatela fallimentare presenti al Ministero la richiesta di cassa integrazione straordinaria per gli operai della Mondial Suole. Da quanto è emerso nell’assemblea di lunedì tra lavoratori e sindacati, sarebbero almeno una quarantina i lavoratori che sono disposti a ricevere l’ammortizzatore sociale, mentre gli altri (sempre una quarantina) stanno decidendo in queste ore se fare lo stesso oppure procedere con le dimissioni, per poi accedere alla Naspi. Va ricordato che allo stato attuale dei 120 lavoratori che a gennaio risultavano assunti nello stabilimento Mondial Suole, un terzo si è ormai dimesso (compresi i sei dipendenti della Mondial Plast, in quanto erano troppo pochi per poter richiedere l’ammortizzatore sociale).