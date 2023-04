Mondial Suole, nessuna cassa integrazione

Porto Recanati (Macerata), 5 aprile 2023 – Dopo il fallimento dichiarato lunedì mattina dal tribunale di Macerata per la Mondial Due, e cioè la terza e ultima società rimasta del Mondialsuole Group di Porto Recanati, adesso è purtroppo ufficiale che non ci sarà nessuna cassa integrazione per i 40 dipendenti rimasti nella Mondial Suole (ovvero l’altra società che, insieme alla Mondial Plast, era stata dichiarata fallita ai primi di marzo). Infatti, malgrado in un primo momento la curatela fallimentare aveva deciso di tentare la strada di un ammortizzatore straordinario dalla durata di un anno, in accordo con Regione e sindacati Filctem Cgil e Femca Cisl, è invece arrivata la doccia fredda. Dopo aver consultato un’azienda di consulenza del lavoro, è poi emerso che l’iter per la cassa integrazione non è compatibile per dei vizi procedurali che provocherebbero costi non sostenibili, quindi non sarà più richiesta. Allo stesso tempo, i sindacati Filctem Cgil e Femca Cisl si erano incontrati venerdì con i lavoratori formalmente rimasti assunti alla Mondial Suole. E così sarebbe venuto fuori che quei quaranta, all’inizio favorevoli ad aspettare l’ammortizzatore sociale, si sono alla fine tirati indietro. Il problema principale è stata soprattutto la tempistica, perché la previsione più accreditata era quella che tutti loro rimanessero senza stipendio né Naspi – cioè l’indennità mensile di disoccupazione – fino a luglio. Un tempo reputato, da loro, troppo lungo in quanto non hanno ricevuto tre stipendi di fila: dicembre, gennaio e febbraio. Per questo motivo, i 40 dipendenti rimasti si starebbero precipitando a presentare le dimissioni per giusta causa, che per legge scatta quando un lavoratore non viene pagato per almeno due mensilità. In tal modo avranno accesso, tra non molto, alla Naspi. Inoltre, la curatela fallimentare procederà a stretto giro al licenziamento collettivo di chi ancora non si sarà dimesso. Stessa drammatica sorte pure per la società Mondial Due: a gennaio la società aveva 30 operai, ma da indiscrezioni sarebbero una ventina quelli ormai dimessi e ne sarebbero rimasti una decina scarsa. Anche qui, è probabilmente che nei prossimi giorni i pochi lavoratori rimasti presenteranno le proprie dimissioni. Insomma, è davvero finita per il Mondialsuole Group, che solo a inizio anno contava in tutto 152 dipendenti (tra cui 122 tra Mondial Suole e Mondial Plast), e appena pochi anni fa fatturava decine e decine di milioni d’euro, producendo suole per calzature.