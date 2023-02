Mondial Suole, chiesta la cassa integrazione

Sono stati chiesti dei nuovi ammortizzatori sociali per i dipendenti della Mondialsuole Group di Porto Recanati, che comprende i tre stabilimenti Mondial Suole, Mondial Due e Mondial Plast, visto che a oggi 62 operai su 152 hanno finito le ferie e rischiano di rimanere a casa senza alcuna retribuzione. Queste le novità, dopo che nei giorni scorsi è partito lo sciopero degli operai con l’interruzione delle lavorazioni. Ieri pomeriggio, i sindacalisti Giuliano Caracini (segretario regionale di Femca Cisl) e Marco Bracalente (segretario regionale di Filctem Cgil), insieme ai membri della Rappresentanza sindacale unitaria e ad Attilio Mucelli (direttore generale di Mondial Suole), si sono recati nella sede di Confindustria, ad Ancona. La loro richiesta è stata la possibilità di attivare degli ammortizzatori sociali, tra cui la cassa integrazione, per i lavoratori della Mondialsuole Group. Da quanto emerge, ci sono attualmente ben 41 dipendenti (su 113) dello stabilimento Mondial Suole rimasti senza ferie e permessi, altri 17 (su 30) nella Mondial Due, e poi quattro (su nove) nella Mondial Plast. Ma, tra poche settimane, saranno tanti altri a finire i giorni di ferie. E la situazione crea preoccupazione perché ai cento operai della Mondial Suole non è stata versata metà della tredicesima e nemmeno l’intera mensilità di dicembre. Mentre ai 60 dipendenti della Mondial Due e della Mondial Plast è stata sì pagata l’intera tredicesima, ma non lo stipendio di dicembre. Tuttavia, ora si teme che ci siano ritardi anche per lo stipendio di gennaio. Intanto, questo pomeriggio è prevista una nuova assemblea dei lavoratori, dove i sindacati decideranno il da farsi.