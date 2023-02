"Mondial Suole, confronto sulla cassa integrazione"

di Giorgio Giannaccini

"Ci potrebbe essere la possibilità di attivare una cassa integrazione straordinaria per i lavoratori della Mondialsuole Group. Per questo, a breve convocherò il direttore dell’azienda in modo da chiarire la situazione e vedere se si potrà procedere in tal senso". Lo ha affermato ieri pomeriggio l’assessore regionale al Lavoro, Stefano Aguzzi, dopo l’incontro che ha avuto con Giuliano Caracini di Femca Cisl, Marco Bracalente di Filctem Cgil e la Rappresentanza sindacale unitaria, in merito alla vertenza della Mondialsuole Group di Porto Recanati. Infatti, visto l’imminente fallimento che dovrebbe essere dichiarato a giorni, da parte del tribunale di Macerata, per i due stabilimenti Mondial Suole e Mondial Plast (ben 122 lavoratori), i sindacati hanno fatto richiesta per degli ammortizzatori sociali straordinari. Tra l’altro, non è escluso che anche il terzo stabilimento, cioè la Mondial Due (con 30 dipendenti), possa fare la stessa fine. "Si è trattato di un incontro ufficiale, doveroso e utile – afferma l’assessore Aguzzi –. I sindacati chiedono l’aiuto della Regione per la situazione alquanto incerta dell’azienda, che non si sa se stia per chiudere, come sospettano, oppure se sia in cerca di altri investitori. I lavoratori sono senza stipendi da mesi e la società risulta ancora aperta, anche se ormai non è quasi più funzionante". Per tale motivo, l’assessore Aguzzi indica che ci potrebbero essere tre strade: "Come Regione, potremmo concedere una cassa integrazione in caso di cessazione dell’attività, oppure richiedere quella prevista per il cambio di gestione dell’azienda. O ancora: dare la Naspi (l’indennità di disoccupazione, ndr) a quei dipendenti che chiederanno il licenziamento per giusta causa, inserendo poi dei percorsi di formazione per trovare altri lavori. Ma prima di agire – osserva Aguzzi – dovrò confrontarmi con il direttore dell’azienda, spero in settimana, per capire meglio la situazione e individuare gli strumenti di sostegno utili ai lavoratori". Anche il sindacalista Bracalente di Filctem Cgil conferma che "le nostre richieste sono state quelle di garantire continuità lavorativa ai dipendenti e di accedere agli ammortizzatori sociali. Il confronto con la Regione proseguirà, perché gli scenari sono diversi. Siamo molti preoccupati, perché le istanze di fallimento sono pervenute per la Mondial Suole e la Mondial Plast e l’azienda non si è opposta. Perciò, tutto ci fa supporre che il tribunale dichiari il fallimento".