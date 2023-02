"Abbiamo preso contatti con la direzione aziendale, per un incontro da definire a inizio della prossima settimana". E’ quanto fanno sapere i sindacati Filctem Cgil e Femca Cisl, in merito allo stato di agitazione proclamato dagli operai della Mondialsuole Group di Porto Recanat. Lo sciopero dei dipendenti è iniziato venerdì mattina con l’interruzione delle lavorazioni all’interno dell’azienda. E la cosa rischia di andare avanti anche nei prossimi giorni, perché ai cento operai della Mondial Suole non è stata versata metà della tredicesima e nemmeno l’intera mensilità di dicembre. Mentre ai 60 operai della Mondial Due e della Mondial Plast è stata pagata l’intera tredicesima, ma non lo stipendio di dicembre.