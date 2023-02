Mondial Suole, gli operai sospendono lo sciopero

di Giorgio Giannaccini

E’ stato momentaneamente sospeso lo sciopero da parte degli operai della Mondialsuole Group di Porto Recanati, che comprende i tre stabilimenti Mondial Suole, Mondial Due e Mondial Plast, nei quali si producono suole per calzature, lungo la zona sud del comune. Infatti, la proprietà dell’azienda ha nel frattempo provveduto a saldare la tredicesima mensilità ai cento dipendenti che non l’avevano ricevuta (quelli della Mondial Suole). Tuttavia lo stato di agitazione rimane in piedi, perché tutti i 160 lavoratori dei tre stabilimenti devono ancora ricevere lo stipendio di dicembre. Questo hanno fatto sapere i sindacalisti Giuliano Caracini (segretario regionale di Femca Cisl) e Marco Bracalente (segretario regionale di Filctem Cgil), dopo che lo scorso giovedì, una settimana fa, erano state interrotte le masioni lavorative all’interno della Mondialsuole Group, a seguito dell’inizio dello sciopero. La decisione è stata presa ieri pomeriggio, dopo l’assemblea che hanno avuto con i lavoratori. Il giorno prima, tra l’altro, i due sindacalisti avevano partecipato a un incontro nella sede di Confindustria, ad Ancona, con l’azienda che si è presa l’impegno di saldare parte degli arretrati entro il prossimo martedì 21 febbraio. "A seguito dell’incontro svolto martedì, tra le direzioni aziendali, Confindustria Macerata, Confindustria Ancona, le rappresentanze sindacali aziendali, Femca Cisl e Filctem Cgil, i lavoratori in assemblea hanno convenuto di proseguire con lo stato di agitazione sindacale, rivendicando le retribuzioni maturate (a oggi è avvenuto il saldo della tredicesima) e chiare prospettive di continuità occupazionale", scrivono in una nota i sindacalisti Caracini e Bracalente.

Oltre a questo, loro riferiscono che è anche previsto un nuovo incontro con i vertici della Mondialsuole Group. "Si ritiene necessario che, nell’incontro sindacale in programma per il 16 febbraio, si definiscano un piano industriale concreto, gli elementi e le risorse per garantire la stabilità occupazionale e i crediti dei lavoratori – aggiungono Caracini e Bracalente –. In attesa di verificare ciò, i lavoratori hanno deciso di sospendere momentaneamente lo sciopero proclamato il 2 febbraio, assumendo al tempo stesso l’impegno delle aziende a pagare parte delle retribuzioni entro il 21 febbraio. La vertenza del gruppo Mondialsuole pertanto prosegue, auspicando l’interessamento attivo di tutti i soggetti istituzionali compresa la Regione Marche".