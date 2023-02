"Mondial Suole, la situazione è drammatica"

di Giorgio Giannaccini

"La situazione è drammatica: allo stato attuale si prospetta solo il fallimento della società e i lavoratori non hanno nemmeno ricevuto le mensilità di dicembre e gennaio". Queste le parole dei sindacalisti Giuliano Caracini di Femca Cisl e Marco Bracalente di Filctem Cgil, ieri pomeriggio, durante la manifestazione di protesta svolta dagli operai della Mondialsuole Group di Porto Recanati, che comprende i tre stabilimenti Mondial Suole, Mondial Due e Mondial Plast. Tanti i dipendenti che hanno affollato piazza Brancondi per rivendicare i propri diritti. Purtroppo, per la Mondial Suole e la Mondial Plast (ben 122 lavoratori) si attende solo che il tribunale di Macerata nomini il curatore fallimentare. Ma è probabile che la stessa sorte spetti pure alla Mondial Due (con 30 dipendenti). "I lavoratori sono qui per rivendicare la continuità occupazionale, perché ci potrebbero essere dei potenziali investitori oppure la possibilità di avere accesso a degli ammortizzatori sociali straordinari – ha aggiunto Bracalente di Filctem Cgil –. Non hanno ancora preso gli stipendi di dicembre e gennaio e si prospetta il licenziamento potenziale di tutti e 150 dipendenti". A rincarare la dose è Caracini di Femca Cisl: "L’azienda si era presa l’impegno di pagare le mensilità di dicembre e gennaio, ma l’accordo non è stato rispettato. Poi la situazione è precipitata, perché al tribunale sono pervenute delle istanze di fallimento che hanno bloccato i conti delle società. Non ci fermeremo qui, continueremo con le proteste: abbiamo già sensibilizzato il Comune e la Regione, e andremo anche più in alto. Le richieste di fallimento avviate riguardano la Mondial Suole e la Mondial Plast, ma stessa la strada si prospetta per la Mondial Due. Adesso, il giudice dovrà pronunciarsi per nominare il curatore. Con la Regione ci sarà un incontro la prossima settimana". Inoltre, a presenziare alla manifestazione, c’era il sindaco Andrea Michelini. "Siamo già in contatto con i sindacati da un paio di mesi – ha detto il primo cittadino –. E’ di una gravità assoluta che oltre cento lavoratori saranno messi in strada. Stiamo lavorando al bilancio, e vedremo se c’è la possibilità di dare un aiuto ai lavoratori". "Mi auguro che la Regione convochi i sindacati e il Comune per un confronto, in modo da ricercare le soluzioni possibili", ha osservato il consigliere regionale del Pd, Romano Carancini, pure lui presente in piazza.