Mondial Suole, novità per la cassa integrazione La Regione dà l’ok a procedere per richiederla

Passo in avanti per la cassa integrazione straordinaria a favore dei 122 lavoratori della Mondial Suole e della Mondial Plast di Porto Recanati, dopo che il tribunale di Macerata ha decretato il fallimento dei due stabilimenti che producono suole per calzature. Tant’è che la Regione è decisa ad attivare la procedura per richiedere l’uso degli ammortizzatori sociali. E’ quanto emerso nell’incontro di ieri tra i sindacalisti Marco Bracalente (segretario regionale di Filctem Cgil) e Giuliano Caracini (segretario regionale di Femca Cisl), l’assessore regionale al Lavoro Stefano Aguzzi e i curatori fallimentari Alessandro Benigni (commercialista) e Andrea Giuliodori (avvocato). "Nel pomeriggio di ieri abbiamo avuto un incontro, ad Ancona, nella sede della Regione Marche con l’assessore al lavoro Aguzzi e la curatela giudiziale della Mondial Suole e della Mondial Plast – hanno scritto in un comunicato i sindacalisti –. Oggetto dell’incontro è stato il tema del ricorso alla cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività per la Mondial Suole. La curatela giudiziale si è dichiarata disponibile alla cassa integrazione straordinaria e la Regione Marche ha proposto l’attivazione delle politiche attive. Seguirà nei prossimi giorni un’assemblea sindacale con i lavoratori per le necessarie valutazioni e decisioni".