Mondiali di paradressage,. Sileoni porta a casa il bronzo

Trasferta belga sorridente per Federica Sileoni. La 26enne recanatese, unica azzurra impegnata a Waregem (Belgio) nella terza frazione di Coppa del mondo paradressage, torna a casa con una medaglia di bronzo al collo. È un risultato molto importante in ottica punti, che avvicina ulteriormente l’amazzone marchigiana al pass per il campionato europeo di categoria, suo primo obiettivo stagionale. Un bronzo in classifica generale che porta anche la firma dei due cavalli: il suo fedele Leonardo, al suo fianco ai Giochi del 2024, e nelle prove il debuttante No-Way. "Sono molto soddisfatta per questo risultato – ha affermato Sileoni –. Andare a podio in una gara di questo livello non era scontato. I cavalli sono stati entrambi bravissimi. Una carezza particolare l’ho riservata al più giovane, No-Way, che sì è comportato con la serietà di un cavallo maturo. C’è ancora tanto lavoro da fare con lui, ma siamo sulla strada giusta"