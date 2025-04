Mondo digitale più facile: uno sportello in Comune

Sarà attivato a partire da giovedì a Potenza Picena il punto di facilitazione digitale: si tratta di un servizio gratuito, rivolto a tutti i cittadini che desiderano acquisire maggiore familiarità con il mondo digitale nell’ambito del progetto "Bussola digitale - Digitalizziamo le Marche", a cui il Comune ha aderito.

A darne notizia è stata l’amministrazione comunale di Potenza Picena attraverso i suoi canali social. "Allo sportello, presidiato da un esperto, sarà possibile ricevere supporto qualificato per attivare e utilizzare Spid e Cie – si legge nella nota –, ma anche per utilizzare i servizi online della pubblica amministrazione (tra cui PagoPa e l’app Io) e per imparare a usare computer, tablet e smartphone". Sempre al punto di facilitazione digitale chiunque potrà apprendere come compilare le pratiche telematiche, oltre a ricevere consigli per tutelare la propria la sicurezza informatica e privacy. In sostanza, si potrà prendere confidenza con il mondo digitale, per imparare a usarlo in sicurezza, sfruttandone le potenzialità ed evitando trappole e raggiri vari.

L’amministrazione comunale di Potenza Picena sottolinea ancora che "il servizio sarà attivo tutti i giovedì dalle 15.30 alle 18.30 negli uffici della delegazione comunale di Porto Potenza (al primo piano)". Per altre informazioni o per prenotazioni, è possibile contattare il numero telefonico 071-8064750.