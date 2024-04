Mondo museale e serie tv ’visti’ da Lucrezia Ercoli

Mondo museale e serie tv, richieste dei visitatori e rapporto con la tecnologia. Questi i temi di cui ha parlato la direttrice di Popsophia, Lucrezia Ercoli, durante l’assemblea annuale dell’International Council of Museums, e cioè l’organizzazione internazionale che riunisce oltre 37mila professionisti museali di tutto il mondo, provenienti da 138 Paesi con oltre 20mila musei associati. L’iniziativa si è svolta venerdì ad Ancona, all’interno della Mole Vanvitelliana. E nel momento della cena conviviale, che chiudeva la prima giornata di dibattiti, ha partecipato come ospite relatrice Lucrezia Ercoli, offrendo contributi pop filosofici. In particolare, ha proposto tre riflessioni partendo dalla rappresentazione museale data da serie tv e cinema. Suggestioni che partendo dalla scena del Louvre in "Bande à part" di Jean-Luc Godard, dall’episodio di "Black Museum" della serie tv Black mirror e da "Sogni" di Akira Kurosawa, sono state capaci di suggerire questioni filosofiche sul rapporto fra opera e spettatore, tecnologia e spazio fisico, esperienze immersive e confini dell’arte. Mentre ieri tutti i partecipanti, oltre a visitare nelle sale Vanvitelli e Polveri la mostra "Dal Futurismo all’Informale: i capolavori del Mart" e il museo Omero, verranno coinvolti anche nell’esperienza immersiva offerta dalla mostra che Popsophia ha allestito durante il festival "Pentagon. La ragione aurea della bellezza", visitabile con i visori Vr.