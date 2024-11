Mongiello non si abbatte: "Pericolosi anche in dieci"

Prima o poi doveva succedere e puntuale è accaduto dopo 17 partite. Allo "Spadoni" è finita l’imbattibilità del Chiesanuova, trafitto 1-0 dal K-Sport Montecchio giocando l’intera ripresa con l’uomo in meno. Una sconfitta che è costata il primato scivolando al 3° posto (dietro proprio ai pesaresi per una lunghezza e a 2 dalla Maceratese) e che ha aperto male il trittico micidiale che vedrà i biancorossi affrontare domenica la Maceratese e poi andare ad Urbania contro la quarta forza di Eccellenza. Detto questo però il giorno dopo prevale la fierezza sia per quanto fatto in questi mesi, sia per quanto mostrato domenica, riuscendo a mettere in difficoltà i rivali seppur in 10. È il pensiero anche di capitan Mongiello: "Da una parte sono deluso per il risultato perché siamo andati là per vincere e non per gestire. Sono altresì orgoglioso perché nella ripresa non ricordo una loro palla-gol mentre noi ne abbiamo avute. Un secondo tempo che ha dimostrato la nostra forza, Montecchio ci temeva".

Restate la squadra con la miglior difesa nell’Eccellenza ma non più imbattuti. Il 17 porta davvero male...

"In effetti è così ma rimane il fatto che mai in carriera ho vissuto 17 partite senza perdere, giocando inoltre bel calcio e in modo intenso. In più noi ci siamo riusciti su due fronti".

Il trittico contro le top è iniziato male, cambia qualcosa adesso?

"No, se giocheremo sempre come domenica anche le altre big dovranno preoccuparsi di noi".

Domenica a Villa San Filippo ecco la Maceratese. Avrete l’emergenza in mediana senza Sopranzetti e lo squalificato Tanoni, tornerà a sacrificarsi come mezzala?

"Il grave infortunio a Luca non ci voleva proprio, comunque possiamo contare su elementi di ampia garanzia e se il mister me lo chiederà arretrerò. Dopo i precedenti di coppa speriamo nel non c’è due senza tre".

Andrea Scoppa