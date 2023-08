"Monia Angeli Trio a Ripe San Ginesio per "Borghi in Jazz": Parole e Musica"

Il festival "Borghi in Jazz" domenica alle 21 fa tappa all’Arena Cava di Ripe San Ginesio con Monia Angeli Trio e il progetto "Cant’Autori", dedicato al repertorio dei più grandi parolieri italiani. Si tratta del penultimo appuntamento della rassegna, organizzato dall’associazione Tolentino Jazz con il patrocinio della presidenza del Consiglio regionale e della Regione. "Si darà spazio alle canzoni e ai testi che fanno parte ormai dell’immaginario collettivo, grandi classici di autori come Mogol, Migliacci, Testa e Calabrese, ma anche brani di Lucio Dalla, Vecchioni, De André, Battiato, Mango e Battisti in cui la parola è al centro della musica", spiegano gli organizzatori. Sul palco, con la cantante Monia Angeli (foto) ci saranno Stefano Nanni al pianoforte e Fabio Petretti al sassofono. L’ingresso è gratuito. La Angeli ha collaborato con artisti di fama nazionale e internazionale, come Paul Young, Califano, Tony Renis e tanti altri, è stata inoltre l’ultima compagna di viaggio dell’indimenticabile Paolo Villaggio nella lunga tournée teatrale "A ruota libera". Da diversi anni è in tour con Mogol.