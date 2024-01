Monica è ’Miss befana 2024’. Una piazza gremita saluta le feste

Successo per "L’Arrivo della befana del Ponte del diavolo", l’iniziativa svolta domenica a Tolentino. Piazza della Libertà era gremita quando, alle 16, è arrivato il corteo delle befane, dopo una breve tappa al Centro Arancia (struttura per persone diversamente abili) e alla casa di riposo di Tolentino per salutare gli ospiti e portare loro un sorriso. Il tutto è stato allietato dal gruppo dei ‘Cantastorie’ di Treia. Tante le befane presenti, e per tutti i gusti: dalla befana autista della Fiat Panda a quella freddolosa che è arrivata con un’auto d’epoca, alla punk che è giunta in Porsche alla fioraia. Mentre a vestire i panni della befana equilibrista, c’era Maurizio Mazza. Alla fine, dopo la votazione della giuria composta dai bambini, è stata decretata ’Miss befana 2024’ Monica Scalzini, presidente del Comitato di Tolentino Croce Rossa Italiana.

La manifestazione si è chiusa con il bellissimo spettacolo di magia del Mago Cristian, che ha partecipato allo show Italia’s Got Talent. Allestite anche alcune auto d’epoca del Caem Lodovico Scarfiotti. A presenziare il sindaco Mauro Sclavi, nonché l’assessore Fabiano Gobbi. La manifestazione è stata condotta da Carla Passacantando, presidente dell’associazione ‘I Ponti del diavolo’ di Tolentino, organizzatrice della manifestazione. Ai bambini sono stati donati dolciumi. Successo pure per la Casa della befana rimasta aperta con il laboratorio giochi Clementoni. Tantissimi sono stati i bambini e gli adulti che hanno incontrato le befane che erano nella loro casa.