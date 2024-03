Monica Guerritore rilegge Fellini: "La pubblicità schiaccia le emozioni"

"Il pubblico di Civitanova si renderà conto di come i momenti televisivi siano artefatti e tesi all’interruzione pubblicitaria". Monica Guerritore introduce lo spettacolo Ginger & Fred, tra i più importanti film della carriera di Federico Fellini, che l’attrice porterà in scena alle 21.15 di oggi al Rossini assieme a Massimiliano Vado. "Il tema trattato da Fellini – aggiunge – è molto forte e ho fatto una scrittura scenica fedele in cui racconto l’arrivo dei personaggi, la sala trucco, l’attesa di entrare nello show televisivo. Tra i personaggi ci sono Ginger & Fred, che sono dei professionisti sebbene abbiano smesso di ballare, che vengono inseriti erroneamente nel gruppo dei sosia".

Guerritore, che tipo di racconto accompagnerà lo spettatore?

"Sarà immerso in un mondo vero e umano che aspetta di essere re per una notte, ma viene castrato da esigenze pubblicitarie".

Anni fa Fellini intuì il potere della pubblicità e lo disse con quel film.

"Il mondo di grazia e di armonia di questi personaggi sarà schiacciato dai vari stacchi pubblicitari, alcuni anche volgari. Mi viene in mente lo slogan del grande regista il quale diceva che non è possibile interrompere l’emozione di un film per inserire alcuni spot".

Qual è stato l’aspetto che l’ha convinta ad abbracciare questo testo e a indossare i panni di Ginger?

"Il pubblico si rende conto di quanto sia dominatrice la pubblicità, di cosa ci sia dietro una televisione che non è libera di soffermarsi su temi importanti, di avere il tempo per approfondire qualcosa che ha grazia e armonia. Tutto è stretto e c’è la necessità di fare salire gli ascolti per guadagnare di più dalla vendita di quegli spazi".

Nel tempo ha avvertito che anche il suo lavoro di attrice è stato travolto dal ritmo frenetico impresso dalla televisione e adottato dalla società che toglie spazio alle prove, alla possibilità di assimilare i cambiamenti seguendo la logica del tutto e subito?

"No, perché faccio teatro. Non sono dentro la televisione e non ci vado quasi mai. Io non ho subito questo ritmo frenetico".

Qual è stata la risposta della gente?

"Veniamo da due mesi di sold out".

Le è rimasta impressa qualche riflessione di chi ha visto lo spettacolo?

"Un tweet di uno spettatore ha definito la nostra proposta bellissima e dopo, una volta tornato a casa, ha acceso la tv e ha esclamato: “Non ce la possiamo fare’’. La gente vorrebbe vedere certe proposte ma si pensa che mandandole in onda si abbasserebbe la vendita pubblicitaria. Ecco che si ritorna allo slogan coniato da Fellini".

Cosa le ha dato questo ultimo lavoro teatrale?

"L’idea che stiamo prendendo consapevolezza di quello che viviamo, il pubblico ride perché in Fellini c’è ironia, umorismo, non dà giudizi ma apre gli occhi su ciò che vediamo sul piccolo schermo o sui social dove tutto è finto o artefatto".

Cosa rappresenta il film su Anna Magnani di cui sarà regista?

"La storia meravigliosa di una grande professionista messa da parte in modo doloroso dopo la vincita dell’Oscar e tornata a vivere a teatro".

Completano il cast di "Ginger & Fred" gli attori Alessandro Di Somma, Mara Gentile, Nicolò Giacalone, Francesco Godina, Diego Migeni, Lucilla Mininno, Valentina Morini e Claudio Vanni.