Monica Rendina passa alla Lega, benvenuta nel Carroccio

Passa alla Lega Monica Rendina. Componente del Consiglio di amministrazione del Paolo Ricci, nominata in quota Forza Italia, a lista con cui si era candidata alle scorse amministrative, è stata poi dagli azzurri espulsa per essersi rifiutata di dimettersi dal Cda per fare posto ad un altro esponente del suo partito. "L’attenzione alle famiglie, la politica convinta a favore dei nuovi asili grazie al Pnrr, la sensibilità verso la disabilità mi spingono ad aderire alla Lega" spiega. Aggiunge poi, in merito alla emergenza asili nido "che non si può rilegare il problema e le paure delle famiglie per il futuro servizio dedicato ai bambini dell’età dell’asilo nido ad un mero problema organizzativo".

Il commissario cittadino del carroccio, Veronica Fortuna, spende parole di benvenuto per la Rendina: "Il partito è in crescita e siamo felici di avere insieme a noi una donna capace come Monica. Le donne hanno il compito, con la loro innata capacità organizzativa, di dare un forte contributo all’amministrazione della cosa pubblica a tutti i livelli".