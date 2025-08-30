Monitoraggio contro l’alga tossica: "Le nostre acque sono sicure"

Semaforo verde. Nessuna problema a Porto Recanati per la presenza dell’alga Ostreopsis ovata nelle acque marine come, invece, sta avvenendo in alcuni comuni limitrofi della provincia di Ancona, ma, poichè la prudenza non è mai troppa, "è stato avviato anche qui un attento monitoraggio della situazione", spiega il sindaco Andrea Michelini. Come si sa quest’alga, in concentrazioni elevate, può provocare irritazioni cutanee, fastidi agli occhi e disturbi alle vie respiratorie superiori, soprattutto in soggetti sensibili o esposti a lungo ad aerosol marino contaminato. "L’Arpam – fa sapere l’amministrazione – ha già effettuato un prelievo di acqua a 200 metri a nord del fosso Fiumarella e qui è stata rilevata una concentrazione pari a 25.840 cellule per litro in colonna d’acqua. Tale valore, pur indicando una fase di "allerta", non supera la soglia di rischio sanitario (30.000 cellule/L), e pertanto non comporta restrizioni alla balneazione. Secondo i protocolli sanitari, con questi livelli non si prevede alcun effetto negativo in caso di contatto accidentale o ingestione involontaria di acqua marina". Il sindaco Michelini ha pubblicato una nota in cui raccomanda particolare attenzione ai pescatori, soprattutto durante la manipolazione di reti e nella raccolta di molluschi, specie in presenza di ferite cutanee. Inoltre si consiglia di evitare, in via precauzionale, le attività ricreative che generano aerosol marino, come moto d’acqua, sci nautico, windsurf, canottaggio e altre attività simili. Naturalmente si continuerà anche nei prossimi giorni a monitorare l’evolversi della situazione e a fornire tempestivi aggiornamenti in caso di variazioni significative nei dati rilevati o nelle condizioni del mare.