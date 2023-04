Monna Lisa pensa, parla e canta. È "Monna Lisa Unplugged" con Maria Letizia Gorga e Cinzia Pennesi al pianoforte, che esegue dal vivo le musiche da lei arrangiate. Uno spettacolo dedicato al dipinto più famoso del mondo, in scena domani alle 18 al Politeama di Tolentino, tra teatro e musica per la regia di Pino Ammendola, liberamente ispirato al libro "No, la Gioconda no" di Carla Cucchiarelli. Video art di Claudio Ammendola e Sara Angelucci. "La Gioconda e un pianoforte... ascoltando le note, Monna Lisa prende coscienza di sé, si libera della tela che la imprigiona e si racconta al pubblico come donna e come icona della pittura mondiale – affermano dal Politeama -. Ironica, sfuggente e sensuale, la Monna Lisa è stata di volta in volta amata e idolatrata, ma anche irrisa e vandalizzata. Le emozioni della "persona" madonna Lisa di messer Giocondo e la storia e le vicissitudini del quadro, il tutto punteggiato e contrappuntato dalle canzoni e dai pezzi musicali dedicati alla Gioconda. Sullo sfondo, la miriade di immagini che l’hanno vista esaltata, deturpata, modificata, in qualche modo cannibalizzata".