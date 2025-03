Monologo teatrale dedicato a Strepponi, consorte di Verdi

Dopo Pollenza e Macerata, "Io, Giuseppina" debutta a Mogliano. Questa sera, alle 21, l’auditorium San Nicolò ospita il monologo teatrale, viaggio nella vita di Giuseppina Strepponi, soprano e moglie di Giuseppe Verdi. Protagonista sarà Fulvia Zampa, accompagnata da Giordano Moriconi e Marica Lucarini alla chitarra e al flauto. "Un ritratto teatrale e musicale che dà voce a una donna straordinaria", spiegano i promotori, ovvero l’associazione Amici dello Sferisterio. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Riecheggeranno le musiche di Mauro Giuliani, Verdi, Vincenzo Bellini e Franz Schubert. Un appuntamento dedicato a Giuseppina Strepponi, figura centrale nella vita del compositore e nell’evoluzione della sua opera. Si narrerà la relazione tra i due, mettendo in luce l’importanza di lei sia come interprete sia come donna di grande cultura e forza. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Unitr3 di Mogliano. Prenotazioni amicidellosferisterrio@gmail.com, 3356934922.