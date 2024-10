"Monopattini, bici, auto e marciapiedi sconnessi: rischi per noi anziani"

Marisa Cardarelli, storica donna manager nel mondo della cantieristica (sposata con l’indimenticabile Luigi Anconetani), ha compiuto ottanta anni ma non perde smalto. "Tutte le donne della mia generazione di Civitanova hanno lavorato sodo, contribuendo allo sviluppo della famiglia e della città. Però adesso che abbiamo chi 70, chi 80 anni, ci troviamo anche in pieno centro, nel cosiddetto quadrilatero, avvilite per la scomparsa di molte vetrine, ma soprattutto con i marciapiedi sconnessi, piastrelle ondulate che ti fanno perdere l’equilibrio, ciclisti che invadono gli spazi pedonali, monopattini a zig-zag, automobilisti che vanno di fretta. E sulle strisce se uno si ferma, quelli dell’altra corsia sfrecciano come razzi, rischiando di farti a fette come la mortadella. Bisogna stare con gli occhi sgranati. Io sono caduta tre volte, una marea di donne della mia età lo stesso. Quando andiamo a fare la spesa parliamo solo di questo. Chi si rompe il femore è spacciato. Chiedo dunque a nome di tutti i civitanovesi della terza età se non si possano sistemare le vie di fuga delle piastrelle ed eliminare le asperità del porfido, un vero elemento di inciampo".

Ennio Ercoli