Monsignor Makrickas incontra la città "Sono molto onorato di essere qui"

Ha incontrato la città per la prima volta domenica monsignor Rolandas Makrickas, l’arcivescovo titolare di Tolentino (nominato da Papa Francesco a febbraio). Insieme al vescovo Nazzareno Marconi e al padre provinciale degli agostiniani padre Giustino Casciano, ha celebrato la messa per la festività di San Nicola. In una basilica gremita, alla presenza dell’amministrazione, delle autorità civili, militari e religiose, l’arcivescovo ha salutato i presenti, dispensando sorrisi e strette di mano. Ha ricordato che anche nel suo Paese, la Lituania, San Nicola è venerato dalla popolazione. E ha auspicato di tornare quanto prima per visitare e conoscere la storia e l’arte tolentinate. "Sono profondamente onorato di essere qui – ha detto –, dove si trovano le reliquie di un santo conosciuto in tutto il mondo. I santi sono un’affascinante spiegazione del Vangelo, la loro vita rappresenta un punto di vista privilegiato da cui vedere la buona novella: che Dio è nostro Padre e ognuno di noi è amato da Lui. L’ha detto anche il Papa a L’Aquila, colpita come voi dal sisma. Dopo di me verranno altri arcivescovi, e il nome di Tolentino continuerà a spargersi nel mondo. Tolentino ha un grande santo: un missionario che portava la pace. Un santo gioioso, San Nicola, il santo del buonumore".