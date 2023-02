"Monsignor Makrickas vescovo di Tolentino"

Papa Francesco ha nominato vescovo titolare di Tolentino monsignor Rolandas Makrickas, attuale commissario straordinario per Basilica Papale di Santa Maria Maggiore in Roma, conferendogli il titolo personale di arcivescovo. La notizia è conseguente a quanto annunciato pochi giorni fa dal vescovo Nazzareno Marconi riguardo il cambio di denominazione della diocesi, rimasta solo con il nome di Macerata, perdendo quelli di Tolentino, Recanati, Cingoli e Treia. processo avviato nel 2019 su sollecitazione della Congregazione per i vescovi, per completare il processo di unificazione iniziato nel 1987. "Il cardinale Ouellet, all’epoca prefetto della Congregazione per i vescovi – aveva spiegato Marconi – data l’antichità delle diocesi di Tolentino, Recanati, Cingoli e Treia, propose di metterle a disposizione come sedi titolari per altri vescovi, come già la vecchia diocesi di Urbisaglia assegnata al segretario di Benedetto XVI, monsignor Georg Ganswein". Monsignor Makrickas è nato a Birai (Lituania) il 31 gennaio 1972. Ordinato presbitero il 20 luglio 1996 per la Diocesi di Panevys, dal 1996 al 2001 e’ stato Sotto-Segretario della Conferenza Episcopale Lituana e Responsabile del Comitato Nazionale del Grande Giubileo del 2000. Ha conseguito il Dottorato in Storia Ecclesiastica presso la Pontificia Universita’ Gregoriana a Roma (Italia) nel 2004. Entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede il primo luglio 2006, ha prestato la sua opera nelle Rappresentanze Pontificie in Georgia, in Svezia, negli Stati Uniti d’America e in Gabon, e nella la Sezione per gli Affari Generali della Segreteria di Stato. Dal 15 dicembre 2021 è commissario straordinario per la Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. Oltre al lituano, conosce il francese, l’inglese, l’italiano, il russo e lo spagnolo.