Monta la protesta dei residenti: "Strade strette e area archeologica. La discarica a Botonto è un errore"

"Contrada Botonto non è adatta per ospitare una discarica. Abbiamo scritto al sindaco e aspettiamo un incontro". Quasi mille persone hanno firmato un documento, con cui il comitato indica l’inadeguatezza dell’area a ridosso di Macerata individuata dalla Provincia come possibile sito per la nuova discarica. Tra un’ottantina di luoghi, quello che risulta essere, secondo dei periti dell’università di Ancona, il più adatto è proprio in contrada Botonto.

I residenti dell’area sono concordi: "Questa zona non è adatta, e i motivi sono vari – ha spiegato ieri mattina il presidente del comitato di cittadini, Giovanni Vagni –. Abbiamo mandato al Comune, oltre che alla Regione e alla Provincia, uno studio di diverse pagine. Il Comune di Macerata, nel 2021, deliberava che non si sarebbero fatte discariche all’interno del suo territorio, anche perché in passato sono state già ospitate, ad esempio alla Pieve. I nostri argomenti sono diversi. Innanzitutto la viabilità – ha sottolineato ancora Vagni –, le strade qui sono molto strette e in forte pendenza, hanno tornanti che per i grossi camion dei rifiuti sarebbero proibitivi".

Marco Crocetti, un residente della zona, elenca anche altre problematiche che renderebbero il sito inadatto: "lo studio di fattibilità va rivisto. Una delle criticità è anche l’aspetto naturalistico, qui ci sono specie protette di volatili. Ci sono progetti di piste ciclabili, per cui peraltro si è già proceduti con gli espropri dei terreni. Non solo – ha proseguito Crocetti –, ci sono anche problemi di tutela archeologica, essendoci nella zona reperti antichi". Anche Anna Maria Carletti abita nell’area ed evidenzia che "non può esserci una discarica nei pressi della pista ciclabile e degli scavi. Gli studi fatti per individuare il sito non hanno tenuto conto delle decine di motivazioni che indicano che la zona tra Botonto e contrada Cervare è totalmente inadatta. Altre motivazioni che sostengono la nostra idea sono la presenza di strutture ricettive, che inevitabilmente sarebbero danneggiate, e la coltivazione di prodotti biologici".

In quell’area passa il torrente Trodica e ci sono pozzi di acqua potabili utilizzati dai residenti di abitazioni a cui l’acquedotto non arriva. Vagni ha spiegato che "il criterio principale per l’individuazione di questa zona per la discarica è la vicinanza alla struttura del Cosmari, ma camion di 400 quintali non possono passare su queste strade, che in prossimità del sito non sono nemmeno asfaltate. Per noi la perizia è errata, non conosciamo i criteri con cui è stato messo a punto lo studio di fattibilità per la discarica, e i motivi per essere contrari, al di là del forte impatto ambientale, sono molti".

Sulla parete della sede del comitato, in contrada Cervare, c’è un cartello con una prospettiva visiva che indica dove si posizionerebbe la discarica sul panorama che si osserva. "Noi ci opponiamo" hanno sottolineato con forza i membri del comitato.

Lorenzo Fava