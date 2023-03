Montalto 22 marzo 1944 Documentario sabato al container "La Casetta"

Sabato, alle 16.30, al container "La Casetta" a Villa di Montalto (Cessapalombo), ci sarà la proiezione del documentario "C’eravamo anche noi – Montalto 22 marzo 1944. Voci e luoghi di una tragedia", a cura del prof Enzo Calcaterra. L’iniziativa è organizzata dall’Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia) dei 5 Comuni, che ha come responsabile Giorgio Roselli (nella foto), insieme al Comune di Cessapalombo. "L’idea nasce da un lavoro di vent’anni fa – dice Roselli – con Calcaterra sul marzo 1944 con chi abitava in questi luoghi. Abbiamo filmato queste testimonianze su Montalto, in particolare tre, che ci fanno tornare a quel periodo. Le abbiamo lasciate così. Oggi queste persone che avevamo intervistate non ci sono più, ma abbiamo invitato anche i loro figli e nipoti a vedere le preziose testimonianze lasciate dai loro familiari in questo documentario. Tra l’altro è la prima volta, dopo l’eccidio di Montalto, che facciamo qualcosa in loco, sul posto. E abbiamo scelto il container non a caso, perché sotto emergenza ha ospitato i terremotati ed è stato uno spazio aggregativo dopo le scosse. L’obiettivo, oltre a ricordare, è anche fare in modo che gli abitanti del territorio si riapproprino della loro storia". Info 3383040861.